



Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

2017 Февраль 17 ( Пятница ) 13:46:27

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Послы Игорь Попов Россия, Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) по ИТОГАМ встречи 16 февраля в Берлине с главами МИД Армении и Азербайджана выступили с заявлением.

Сопредседатели обсудили с министрами текущую ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе и вновь подтвердили, что нет альтернативы мирному решению конфликта и что война не вариант.

Они призвали стороны к сдержанности и к призвали стороны готовить свое население к миру а не к войне.

Сопредседатели также призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994-95 гг, которые составляют основу прекращения военных действий.

Сопредседатели напомнили совместные заявления своих президентов в Довиле, подчеркнув, что применение силы только принесет больше страданий и разорений и будет осуждено международным сообществом.

Сопредседатели обменялись мнениями со сторонами о мерах, которые должны быть приняты к реализации решений от встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурга 2016 года, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта.

Сопредседатели подчеркнули необходимость продемонстрировать большую гибкость и возобновить всеобъемлющие переговоры по достижению прочного урегулирования как можно скорее.

Сопредседатели признали, что недавнее решение армянских властей вернуть тело азербайджанского военнослужащего было полезным гуманитарным жестом.

Министры подтвердили свою приверженность строго соблюдать свои международные гуманитарные обязательства.

Сопредседатели знают, что так называемый референдум по конституции планируется провести в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017. Хотя сопредседатели отмечают, что де-факто власти Нагорного Карабаха рассматривают использование такой процедуры как попытку организовать общественную жизнь своего населения, они подчеркивают, что ни одна из стран, в том числе Армения и Азербайджан, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства.

Соответственно, сопредседатели не принимают результаты референдума 20 февраля, как затрагивающее правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что результаты ни в коей мере предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров.

Сопредседатели планируют поездки в регион в мартe, сказано в заявлении. -16D-