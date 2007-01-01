«Референдум» в Карабахе не влияет на урегулирование – МИД РФ

2017 Февраль 17 ( Пятница ) 13:02:20

Россия не считает, что мирное урегулирование вокруг Нагорного Карабаха может зависеть от проведения запланированного "конституционного референдума" в регионе. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства.

Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого "конституционного референдума», - заявили в Департаменте. -16D-