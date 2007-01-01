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Политика 2017
Встреча Данфорд-Герасимов готовилась несколько месяцев (ОБНОВЛЕНО)

Встреча Данфорд-Герасимов готовилась несколько месяцев (ОБНОВЛЕНО)

2017 Февраль 17 ( Пятница )  01:27:05
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Генерал корпуса морской пехоты,  председатель Объединенного комитета начальников штабов Джо Данфорд и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудили на встрече в Баку в четверг широкий круг вопросов.
 
    Военные лидеры обменялись мнением  об американо-российских военных отношениях и международной ситуации в области безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в других ключевых регионах.
   США и российские военные предприняли усилия по повышению  безопасности военных действий с целью уменьшения  риска непреднамеренных инцидентов. 
 
Они также  договорились усилить  контакты с целью обеспечения  стабилизирующих мер. Об этом говорится в сообщении представителя Пентагона, опубликованном на сайте военного ведомства США.
 
    Это была первая личная встреча этих  двух военных начальников , которые  ранее говорили по телефону.
    "Важно видеть лицо человека, с которым ты говоришь",-  сказал участник беседы, генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи.
 
 "Хотя нам никогда не было трудно связаться  по телефону, но  есть определенное преимущество сидеть и смотреть на собеседника за столом", - отметил Маккензи.
 
    Это была первая встреча на этом уровне с января 2014 года, когда Герасимов встречался с тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов  генералом Мартином
 Демпси в Брюсселе.
 
     После той встречи в мире произошли серьезные события:  Россия незаконно аннексировала Крым, вмешались в конфликт в восточной  Украине, и направила свои войска, самолеты и корабли в Сирию на поддержку  режима Башира Асада. Кроме того, российские корабли и самолеты  провокационно и опасно действовали  в Черном и Балтийском морях, отмечается в сообщении Пентагона.
 
   «Поэтому, встреча  двух военачальников в Баку – это шаг с целью  обеспечить оперативный контакт  между вооруженными силами двух стран.  Два генерала не обсуждали  политические вопросы, это была встреча , чтобы понять и почувствовать друг друга , наладить связь, что  очень трудно сделать это по телефону, "- отметил  Маккензи.
 
     Встреча готовилась несколько месяцев, добавил генерал и подчеркнул, что такой контакт особенно важен , когда военные двух стран  действуют  в непосредственной близости друг от друга, как это происходит в Сирии. -02D-
    
О встрече начальников генштабов России и США

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов провел в Баку встречу с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, сообщили ТАСС в Пентагоне. По данным военного ведомства, генералы «обменялись взглядами на состояние отношений между американскими и российскими военными, а также насчет ситуации в сфере международной безопасности».

Как сообщается, стороны также определили «направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов». Генерал Армии Герасимов и генерал Данфорд также договорились о продолжении контактов между генеральными штабами стран и командованием вооруженными силами России и США.

Генералы также обсудили ситуацию в регионах, которые стали очагами международной напряженности. В их число также вошла и Сирия. Напомним, США возглавляют международную коалицию, которая совместно с сирийской оппозицией борется против боевиков исламского государства. (kommersant.ru)

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