



Из Баку депортировали британского юриста

2017 Февраль 16 ( Четверг ) 12:58:41

В ночь на воскресенье в бакинском аэропорту была задержана, а затем депортирована , прибывшая из Лондона британский юрист Рамуте Ремезаите.

«Наступила моя очередь понять, что отныне и я неугодное лицо в Азербайджане», - написала она на своей странице в Фейсбук.

Член Европейской ассоциации адвокатов за права человека Ремезаите получила визу в посольстве Азербайджана в Лондоне на прошлой неделе.

Вместе двумя другими коллегами они прилетела в Баку по приглашению одного из иностранных посольств, однако на пограничном контроле ей заявили, что «есть проблема со въездом в Азербайджан, не смотря на наличие визы».

«Один из офицеров сказал мне, что в системе есть знак стоп и я не могу въехать в страну», - пишет она, добавляя, что ее отправили обратно, не дав никаких объяснений и не выдав какого либо документа.

«Все это означает, что я нежелательное лицо в Азербайджане и не смогу вернуться сюда в ближайшем будущем.

Это значит также, что тебя не пустят в эту страну, если ты защищаешь права человека и не молчишь, когда режим этой страны подавляет права и свободы», - пишет Рамуте.

Она провела всю ночь в зале для депортированных под неусыпным надзором трех сотрудников безопасности, которые ни на минуте не оставляли ее без внимания.

Отметим, что Рамуте Ремезаите является юристом, который мониторит имплементацию решений Европейского суда по правам человека в Азербайджане. Она также выступала в качестве адвоката в Евросуде по искам граждан Азербайджана. Она также опубликовала несколько статей на тему нарушений прав человека в Азербайджане.

Агентству Turan не удалось получить комментарий по данному поводу в Погранслужбе Азербайджана и в Министерстве иностранных. -02В-