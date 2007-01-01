AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Ильхам Алиев принял Джозефа Данфорда

Ильхам Алиев принял Джозефа Данфорда

2017 Февраль 16 ( Четверг )  11:55:30
English Azərbaycan

Президент  Ильхам Алиев утром 16 февраля  принял начальника Объединенного комитета штабов ВС США Джозефа Данфорда.

Как передает сайт президента, в ходе встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в военной, политической,  экономической областях, секторах обороны и безопасности.

Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, отметил вклад Баку в обеспечение грузоперевозок в Афганистан.

В ходе встречи была выражено убежденность, что визит Данфорда послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны, и в целом развитию дружественных отношений между Азербайджаном и США.

Данфорд прибыл в Баку для встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, которая состоится сегодня. –06D--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com