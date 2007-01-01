Начальники Генштабов США и России проведут встречу в Баку

Начальники Генштабов США и России проведут встречу в Баку2017 Февраль 15 ( Среда ) 21:23:12
16 февраля в Баку состоится встреча начальника Объединенного комитета штабов США Джо Данфорда с его российским коллегой Валерием Герасимовым, об этом говорится в сообщении военного ведомства США , направленном вашингтонскому корреспонденту Turan.
Согласно тому же источнику, темой встречи будут вопросоы военного сотрудничества двух стран.
Кроме того, стороны обсудят вопросы "коммуникации между военными двух стран с целью исключения недоразумений и потенциальных кризисов", - отмечено в сообщении.
Где именно состоится встреча и сколько она продлится, не сообщается.
Источник в Пентагоне не сообщил корреспонденту Turan почему именно Баку выбран местом встречи начальников генштабов России и США.
Получить комментарий в Минобороны и МИД Азербайджана не удалось.-0-