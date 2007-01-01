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Политика 2017
Начальники Генштабов США и России проведут встречу в Баку

Начальники Генштабов США и России проведут встречу в Баку

2017 Февраль 15 ( Среда )  21:23:12
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16 февраля в Баку состоится встреча начальника Объединенного комитета штабов США Джо Данфорда с его российским коллегой Валерием Герасимовым, об этом говорится в сообщении военного ведомства США , направленном вашингтонскому корреспонденту Turan.

Согласно тому же источнику, темой встречи будут вопросоы военного сотрудничества двух стран.

Кроме того, стороны обсудят вопросы "коммуникации между военными  двух стран с целью исключения недоразумений и потенциальных кризисов", - отмечено в сообщении.

Где именно состоится встреча и сколько она продлится, не сообщается. 

Источник в Пентагоне не сообщил корреспонденту Turan почему именно Баку выбран местом встречи начальников генштабов России и США.

Получить комментарий в Минобороны и МИД Азербайджана не удалось.-0-

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