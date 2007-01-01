



Депутаты возмущены ростом цен на продовольствие

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 15:34:56

На заседании Милли меджлиса 14 февраля депутат Али Масимли выразил возмущение тем, что падение курса доллара в последние дни, не сказалось на ценах.

«Каждый день цены на продовольствие повышаются, несмотря на то, что доллар дешевеет к манату. Необходимо изобличить дельцов и монополистов. Рост цен противоречит целям государства. Цены на масло, сахар, мясо не падают, а наоборот. Когда манат дешевел, а доллар дорожал, дельцы говорили, что вынуждены поднимать цену на импорт. А что сейчас происходит? В этот вопрос необходимо серьезное вмешательство, нужны срочные меры», - сказал он.

Депутат Фарадж Гулиев поддержал коллегу, отметив, что эти процессы могут привести к социальному взрыву.

Напомним, что за последние недели в Азербайджане доллар подешевел к манату на 19 гапик или на 10%. -16D04-