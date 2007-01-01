



Огтай Асадов: Армянские СМИ переврали Франсуа Олланда

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 13:15:50

На сегодняшнем заседании Милли меджлиса депутаты подвергли резкой критикой президента Франции Франуа Олланда за его высказывания о Карабахском конфликте.

В последние дни армянские СМИ распространили сообщения о том, что Олланд на встрече с членами армянской диаспоры Франции заявил, что Карабахский конфликт должен быть решен на основе принципа права народов на самоопределение.

Депутат Азай Гулиев обвинил Олланда в прямой поддержке оккупационной политики Армении и сепаратистского режима. Он потребовал направить ноту протеста в Париж. Гулиев также указал не несовместимость подобной позиции Олланда с посреднической миссии Франции в Минской группе ОБСЕ.

Однако спикер Огтай Асадов заявил, что армянские СМИ переврали Олланда. По его словам, глава парламентского комитета по международным отношениям Самед Сеидов связывался с официальными лицами Франции, выяснилось, что слова Олланда были искажены в армянской прессе.

Согласно Асадову, Олланд, сославшись на «Мадридские принципы» говорил, что «самоопределение возможно только на основе территориальной целостности». -16D-