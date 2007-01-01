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Политика 2017
Евросуд начал коммуникацию по двум группам жалоб из Азербайджана

Евросуд начал коммуникацию по двум группам жалоб из Азербайджана

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  17:21:22
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к коммуникации еще по двум группам заявлений из Азербайджана. Об этом Turan сообщил адвокат Фариз Намазлы.

Первое дело связано с отказом НПО в государственной регистрации. Речь идет об НПО, созданных Эльчином Мамедом (Правовое просвещение Сумгайытской молодежи») и  Гюнель и Рашидом  Баширли (Центр развития сельских женщин),

Мустафой Ахундовым и Севиндж Меджидовой (НПО «Социальные инициативы и права человека»),  Шукюром Иззетом и Али Баширли (Региональный центр прав человека и социальных исследовании).

По словам адвоката, заявители ставят вопросы о нарушении их прав, гарантированных статьями 11 (право на объединения), 6.1 (право на справедливое судебное разбирательство)  и 34 (нарушение прав).

Второе дело связано с нарушением прав на свободу собрания 6 молодежных активистов. 12 августа 2014 г. они были привлечены к административной ответственности  за участие в флеш-мобе в защиту арестованного правозащитника Расула Джафарова.

ЕСПЧ расследует, были ли нарушены прав заявителей, гарантированные статьями 10 (свобода выражения), 11 (свобода собраний), 6.1 (право на справедливое судебное разбирательство) и 6.3 (право на использованию помощи  адвоката по выбору),

Напомним, что на прошлой неделе была начата коммуникация по заявлению  4  лиц, жалующихся на нарушение прав собственности.

Согласно отчету ЕСПЧ, в настоящее время в Страсбургском суде ожидают своего рассмотрения 1650 жалоб.

В 2016 году ЕСПЧ по существу принял 16 решений по Азербайджану, по всем им  признано нарушение прав заявителей.  Наблюдатели отмечают  рост заявлений из Азербайджана. -16D-

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