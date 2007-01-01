



Планируется встреча представителей ГУАМ высокого уровня

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 14:49:13

Широкий спектр азербайджано-грузинских отношений обсуждался в понедельник в Баку на встрече глав МИД двух стран – Эльмара Мамедъярова и Михеила Джанелидзе.

Как отметил на брифинге после встречи Мамедъяров, стороны более обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта.

В этом году заработает железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая придаст дополнительный импульс развитию всех трех стран. В первой половине этого года состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Министры подтвердили взаимную поддержку территориальной целостность двух стран, выразили поддержку расширению деятельности ГУАМ.

По словам Мамедъярова, стороны обсудили вопросы усиления работы в рамках ГУАМ по развитию экономики и туризма. В ближайшие 2-3 месяца планируется встреча высокого уровня стран ГУАМ.

В свою очередь, Джанелидзе отметил наличие диалога высокого уровня между двумя странами. В прошлом кризисном году двусторонний товарооборот сократился, однако стороны договорились активизировать сотрудничество и максимально использовать имеющийся потенциал.

Грузинский министр указал на важное значение, придаваемое сторонами энергетическим и транспортным проектам.

«Мы намерены повысить транзитные возможности», - сказал Джанелидзе подчеркнув, что в этом году будет сдана дорога БТК. Он также отметил необходимость развития автомобильных дорог.-03B-