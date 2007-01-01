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Политика 2017
КЗГО призывает усилить демократический аспект соглашения ЕС-Азербайджан

КЗГО призывает усилить демократический аспект соглашения ЕС-Азербайджан

2017 Февраль 08 ( Среда )  17:40:03
English Azərbaycan

Комитет защиты гражданского общества призвал усилить демократический аспект будущего соглашения о партнерстве межу Евросоюзом и Азербайджаном.

6 февраля в Брюсселе начались переговоры между ЕС и Азербайджаном  по подготовке соглашения О стратегическом партнерстве, который  призван заменить соглашение О партнёрстве и сотрудничестве  от 1996 года.

 «Комитет защиты гражданского общества Азербайджана приветствует начало нового диалога между ЕС и Азербайджаном, закладывающего фундамент для развития и углубления двусторонних отношений, проведения демократических реформ в различных областях.   

Вместе с тем,  вызывает обеспокоенность, что задачи, представленные соглашением РСА не найдут своего решения , ибо  такой важный компонент сотрудничества, как свободное общество так и не сформировалось в Азербайджане. В стране ограничена деятельность политических партий, НПО, СМИ,  свобода собраний, неуклонно растет число   политзаключенных», - сказано в заявлении.       

Многие положения соглашения, касающиеся демократизации страны, не нашли своей реализации из-за того,  что в Азербайджане не была обеспечена  свободна гражданского общества и СМИ - краеугольных камней развитого демократического общества.

«Учитывая это, КЗГО призывает  руководство ЕС и правительство Азербайджана сделать компонент демократических реформ, верховенства закона, свободы гражданского общества и защиты прав человека основным в новом проекте соглашения О стратегическом партнерстве», - подчеркнуто в обращении. -0-

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