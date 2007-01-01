



Государства должны предупредить граждан о недопустимости поездок на оккупированные территории Азербайджана - МИД

2017 Февраль 08 ( Среда ) 17:28:23

МИД Азербайджана призвал не политизировать дело блогера Лапшина, арестованного и экстрадированного в Баку из Беларуси.

Лапшин знал, что включен в список нежелательных лиц за незаконное посещение Карабаха, однако в июне 2016 года он преднамеренно приехал в Азербайджана с другим паспортом. Именно поэтому Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение границы) и объявила его в международный розыск, говорится в заявлении.

МИД Азербайджана вновь призывает иностранных граждан отказаться от поездок на оккупированные Арменией азербайджанские территории. В тоже время, государства должны предупредить своих граждан о юридических последствиях таких поездок, отмечено в заявлении. -02D-