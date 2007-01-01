



Посольство Израиля отслеживает дело Лапшина

2017 Февраль 08 ( Среда ) 16:38:08

Посольство Израиля в Азербайджане занимается делом Лапшина и контактирует с соответствующими структурами. Об этом агентству Turan заявил заместитель посла Израиля в Азербайджане Амир Ром, в ответ на запрос о действиях Дипмиссии этой страны в связи с арестом и выдачей израильского гражданина Александра Лапшина Азербайджану.

«Мы внимательно отслеживаем развитие событий по делу господина Лапшина и находимся в контакте с соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», - сказал дипломат. -02В-