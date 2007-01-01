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Политика 2017
Верховный суд Беларуси признал законным экстрадицию Лапшина

Верховный суд Беларуси признал законным экстрадицию Лапшина

2017 Февраль 07 ( Вторник )  14:41:23
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Верховный суд Беларуси во вторник признал законным решение об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан, сообщило агентство БЕЛТА.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Верховный суд Беларуси проверил законность и обоснованность постановления Минского городского суда.  Александр Лапшин в зале суда не присутствовал.

Напомним, что ранее президент Лукашенко заявил, что у Минска нет оснований  не передавать Лапшина Азербайджану.

Сегодняшнее решение ВС Беларуси  является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит,  сказал судья.

Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина.

Отметим, что в Баку Лапшин обвиняется в поддержке армянских сепаратистов и призывах, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он также въезжал в Азербайджан по поддельным документам.

Израиль и Россия , гражданином которых Лапшин является, пытались не допустить выдачи, однако Минск не поддался давлению.-02D-

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