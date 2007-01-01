



Правительство Азербайджана отказывается платить компенсацию по решениям Евросуда

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 12:07:19

Бывший политзаключенный и правозащитник Расул Джафаров до сих пор не может получить материальную компенсацию, которую правительство Азербайджана должно ему выплатить по решению Европейского суда по правам человека.

Речь идет о 32,5 тысяч евро , которые правительство обязано выплатить за незаконный арест и нарушения прав Джафарова.

Как написал на своей странице в Фейсбук Джафаров, власти также отказываются отвечать на его запросы о причинах задержки выплаты компенсации.

Освобожденный из заключения 11 месяцев назад Джафаров не может также пользоваться своим банковским счетом, который до сих пор под арестом. Генеральная прокуратура проигнорировала его запросы по данному поводу, поэтому правозащитник намерен обратиться в суд.

Джафаров также подал в суд на Погранслужбу и Таможню, которые также нарушают его права при въезде и выезде из страны.

В свою очередь, Евросуд должен вынести также решение в связи с отказом Минюста Азербайджана в регистрации его НПО – Клуба прав человека.

Напомним, что Расул Джафаров был арестован в августе 2014 года по обвинению в присвоении, незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов и осужден на 6,5 лет лишения свободы. Признанный политзаключенным, Джафаров провел в заключении около двух лет и был помилован в марте 2016 года.

Отметим, что с аналогичными проблемами столкнулись практически все освобожденные весной 2016 года политзаключенные, которых полтора десятка. Кроме них, компенсации Евросуда не могут получить даже адвокаты, защищавшие права граждан Азербайджана в Евросуде и выигравшие иски.-16D-