



Д.Туск поднял И.Алиевым вопросы прав человека

2017 Февраль 06 ( Вторник ) 22:26:33

Европейский союз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и считает его своим важным партнером. Об этом заявил президент Совета Евросоюза Дональд Туск 6 февраля в Брюсселе после окончания переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы, основываясь на надежном и стратегическом партнерстве хотим еще более расширить сотрудничество. Азербайджан представляет важное значение для энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения Европы. У нас есть общие обязательства для завершения строительства Южного газового коридора», - сказал Туск перед прессой.

ЕС основной торговый партнер Азербайджана и один главных инвесторов.

«Мы обсудили вопросы как сможем помочь в модернизации и диверсификации экономики Азербайджана», - продолжил Туск.

По его словам, достижение прогресса на переговорах по вступлению Азербайджана в ВТО открыло бы путь для конкурентоспособного бизнеса и соответственно позволило бы продвинуться в экономической интеграции.

«В ходе переговоров я подчеркнул значение, придаваемое нами правам и свободам человека, в том числе свободе выражения. ЕС считает, что это является самой лучшей гарантией для долгосрочной стабильности в открытых обществах. Мы искреннее желаем работать как партнеры в этих вопросах», сказал Туск.

Он также отметил роль Азербайджана моста в межкультурном диалоге.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы мирного урегулирования конфликта. Туск отметил неустойчивость нынешнего статус-кво.

Он заявил об отсутствии военного пути урегулирования конфликта, проблема должна быть урегулирована в политической плоскости, на основе международного права. ЕС полностью поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ.

Туск также назвал отрадным событием стартующие 7 февраля переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о партнерстве, которое увеличит масштабы сотрудничества.—06D--