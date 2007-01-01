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Политика 2017
Д.Туск поднял И.Алиевым вопросы прав человека

Д.Туск поднял И.Алиевым вопросы прав человека

2017 Февраль 06 ( Вторник )  22:26:33
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Европейский союз поддерживает независимость,  суверенитет   и территориальную целостность Азербайджана и считает его своим важным партнером. Об этом заявил президент Совета Евросоюза Дональд Туск 6 февраля в Брюсселе после окончания переговоров с главой  Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы,  основываясь на  надежном  и стратегическом партнерстве хотим еще более расширить сотрудничество. Азербайджан представляет важное значение для энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения Европы. У нас есть общие обязательства для завершения строительства Южного газового коридора», - сказал Туск перед прессой.

ЕС основной торговый партнер Азербайджана и один главных инвесторов.

«Мы обсудили вопросы как сможем помочь в модернизации и диверсификации экономики Азербайджана», - продолжил Туск.

По его словам, достижение прогресса на переговорах по вступлению Азербайджана в  ВТО открыло бы путь для конкурентоспособного бизнеса и соответственно позволило бы продвинуться в экономической интеграции.

«В ходе переговоров я подчеркнул значение, придаваемое нами правам и свободам человека, в том числе свободе выражения. ЕС считает, что это является самой лучшей гарантией для долгосрочной стабильности в открытых обществах. Мы искреннее желаем работать как партнеры в этих вопросах», сказал Туск.

 

Он также отметил роль Азербайджана моста в межкультурном диалоге. 

В ходе встречи были обсуждены также вопросы мирного урегулирования конфликта. Туск отметил неустойчивость нынешнего статус-кво.

Он  заявил об отсутствии военного пути урегулирования конфликта, проблема должна  быть урегулирована   в политической плоскости, на основе международного права. ЕС полностью поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ.

Туск  также назвал отрадным событием стартующие 7 февраля переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о партнерстве, которое  увеличит масштабы сотрудничества.—06D--

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