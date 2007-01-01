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Политика 2017
Форум гражданского общества ВП призвал руководство ЕС надавить на Баку

Форум гражданского общества ВП призвал руководство ЕС надавить на Баку

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  16:34:44
English Azərbaycan

В понедельник  Форум гражданского общества стран Восточного партнерства присоединился к 75 другим НПО и подписал письмо с призывом к главам  Евросовета, Еврокомиссии и Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности использовать нынешний визит Ильхама Алиева, чтобы убедить его положить конец подавлению прав человека в Азербайджане.

В послании напоминается, что Алиев проводит в Брюсселе переговоры о заключении нового договора между ЕС и Азербайджаном, и в то же время Баку ограничивает пространство для деятельности критической журналистики и политической оппозиции, преследуя и арестовывая многих активистов.

Власти стремятся узаконить свои репрессии, вводя ограничения против гражданского общества на законодательном уровне.

Обещания властей, что они сняли в январе 2017 года некоторые ограничения – неубедительны,  не находят подтверждения и не играют фундаментального значения.

Поэтом   Форум гражданского общества Восточного партнерства просит руководство Евросоюза на встречах с Алиевым настоять на:

• Немедленном и безусловном освобождении неправомерно осужденных правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества и политических активистов, в первую очередь , Ильгара Мамедова;

• Реформировать законы и нормативные акты, ограничивающие работу НПО и снять запрет на независимое финансирование, как того потребовала Венецианская комиссия;

• Прекратить политически мотивированные судебные преследования правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества и политических активистов;

• Аннулировать приговоры правозащитникам, журналистов, представителей гражданского общества и политических активистов, которые были освобождены, и устранение текущих ограничений на свободу их  передвижения;

• Реформировать законодательные акты, которые ограничивают работу независимых СМИ и свободу слова, в том числе в Интернете. -02D-

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