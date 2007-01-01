



Дело Ильгара Мамедова – вызов Совету Европы

2017 Февраль 04 ( Суббота ) 12:51:48

Рабочая группа по единому списку политзаключенных в Азербайджане выступила с заявлением по случаю 4-й годовщины со дня ареста лидера движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова.

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о неправомерности ареста Мамедова, он все еще содержится в тюремном заключении, отмечено в документе.

Мамедов был арестован 4 февраля 2013 года по обвинению в организации и участии протестов в городе Исмаиллы и осужден на 7 лет лишения свободы.

Его немедленный арест , при отсутствии обоснованных подозрений в совершении противоправных действий, грубые нарушения во время суда, отклонение выдвинутых адвокатами ходатайств о рассмотрении доказательств, имеющих значение для справедливого расследования, игнорирование многочисленных доказательств о невиновности Мамедова, включая свидетельские показания журналистов, находившихся рядом с ним в Исмаиллы, дают серьезные основания считать его арест необоснованным и политически мотивированным.

Именно по этой причине организация Amnesty International очень скоро признала его «узником совести», а также ряд международных организаций и целый ряд правительств призвали власти Азербайджана освободить Мамедова в виду откровенно политического характера его ареста.

Политические мотивы уголовного преследования Мамедова нашли свое отражение и в решении ЕСПЧ от 22 мая 2014 года.

Суд, признав нарушения прав Мамедова по ст. 5 (право на свободу) и по ст. 18 (пределы ограничения прав) установил, что арест был незаконен и преследовал политические цели.

Несмотря на обязательность исполнения решений ЕСПЧ странами-членами СЕ, вердикт по делу Мамедова вот уже три года не исполняется. При этом, игнорируются многочисленные решения Комитета министров СЕ, призывы генсека организации, президента ПАСЕ о необходимости исполнения решения ЕСПЧ.

Упорное неисполнение решения ЕСПЧ об освобождении Мамедова означает демонстративный отказ властей от выполнения обязательств перед СЕ.

Уклонение страны, пользующейся дивидендами от членства в СЕ (гарантии для сотрудничества с международными финансовыми институтами) от выполнения своих обязательств, ставит под удар не только авторитет международного суда, но и является серьезным вызовом системе СЕ по защита прав и свобод человека.

Авторы заявления призывают власти добровольно соблюдать свои обязательства и исполнить решение ЕСПЧ по делу Мамедова.

В то же время, в заявлении содержится призыв к международной общественности, в том числе Совету Европы предпринять серьезные шаги для незамедлительного освобождения Мамедова. –06D--