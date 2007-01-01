



МИД: Неправильно политизировать экстрадицию блогера

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 22:35:57

“Быть блогером или журналистом не дает никакому основания нарушать законы и не предоставляет и право неприкосновенности. По этой причине не надо политизировать экстрадицию блогера Лапшина и пытаться придать этому факту видимость нарушения «свободы слова».

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя информацию в связи с экстрадицией израильского блогера в Азербайджан.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что этот вопрос чисто юридический, и созданная вокруг этого вопроса необоснованная шумиха и дискуссии непонятны.

«Азербайджан на основе Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовым консультациям по гражданским, семейным и уголовным делам в рамках СНГ, принятой в 2002 году, предпринял соответствующие меры по экстрадиции задержанного в Беларуси А.Лапшина», сказал официальный представитель МИД, обвиняя Армению.

«Необоснованная и смешная активность Армении в этом вопросе, попытка политизировать этот вопрос изобличает грязные намерения, преследуемые Арменией. Армения обманным путем подталкивает иностранных граждан посетить оккупированные территории Азербайджана, а затем пытается превратить этих лиц в инструмент своей политической пропаганды», заявил Гаджиев.