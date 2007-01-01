



Лукашенко о деле Лапшина

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 19:04:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с передачей Азербайджану блогера Александра Лапшина. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает Turan со ссылкой на БЕЛТА.

"Нет оснований его не передавать", - отметил глава государства и напомнил, что давал поручение разобраться в ситуации с передачей Александра Лапшина Азербайджану по закону. Азербайджан обратился с этим вопросом не в Беларусь, а в Интерпол.

"Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно", - считает Президент. Глава государства также отметил, что оснований не передавать Лапшина Азербайджану нет никаких.

"Вы говорите - идет обжалование и прочее, я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно", - сказал он.

С Александром Лукашенко согласился и министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

"Предвосхищать решение суда я не берусь, но, скорее всего, это будет так, поскольку суд первой инстанции принял абсолютно законное решение", - подчеркнул министр и напомнил, что пока идет обжалование, Лапшин будет находиться на территории Беларуси.

Президент рассказал, что после того, как история с блогером Александром Лапшиным появилась в прессе, он дал поручение МИД связаться с профильными ведомствами в Азербайджане, Израиле и России.

"Я поручил министру связаться с его коллегами и согласовать этот вопрос, чтобы красиво разойтись, чтобы этот человек не стал заложником. Такие развязки есть, и если бы Израиль, Азербайджан и Россия договорились, - мы сделали бы, как они решат. Но никто не захотел договариваться", - отметил глава государства.-0-



