

В Европарламенте пройдут дебаты по Азербайджану 2017 Февраль 03 ( Пятница ) 17:47:32

English Azərbaycan

6 февраля в Европарламенте пройдут слушания по ситуации в Азербайджане. Дебаты приурочены к предстоящему визиту главы Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель. Как сказано в пресс-релизе предстоящего мероприятия, члены Европарламента намерены поднять вопросы нарушения прав человека , преследования гражданских активистов и журналистов в Азербайджане. Также темой дискуссий станут законодательные ограничения, блокировавшие деятельность гражданского общества в Азербайджане. Участники намерены поставить эти вопросы перед руководством ЕС, с которым будет встречаться Ильхам Алиев. Докладчиками на обсуждениях (по скайпу) будут глава интернет-канала «Мейдан ТВ» Эмин Милли и журналистка –исследователь Хадиджа Исмайлова. С докладами выступят также четверо членов Европарламента: Кати Пири (Голландия), Александр Ламбсдорф (Германия), Ульрике Лунарчик (Австрия) и Яромир Стертина (Чехия). -16D-