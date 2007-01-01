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Политика 2017
В Европарламенте пройдут дебаты по Азербайджану

В Европарламенте пройдут дебаты по Азербайджану

2017 Февраль 03 ( Пятница )  17:47:32
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6 февраля в Европарламенте пройдут слушания по ситуации в Азербайджане.

Дебаты приурочены к предстоящему визиту главы Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель.

Как сказано в пресс-релизе предстоящего мероприятия, члены Европарламента намерены поднять вопросы нарушения прав человека , преследования гражданских активистов и журналистов в Азербайджане.

Также темой дискуссий станут законодательные ограничения, блокировавшие деятельность гражданского общества в Азербайджане.

Участники  намерены поставить эти вопросы перед руководством ЕС, с которым будет встречаться Ильхам Алиев.

Докладчиками на обсуждениях (по скайпу) будут глава интернет-канала «Мейдан ТВ» Эмин Милли и журналистка –исследователь Хадиджа Исмайлова.

С докладами выступят также четверо членов Европарламента: Кати Пири (Голландия), Александр Ламбсдорф (Германия), Ульрике Лунарчик (Австрия) и Яромир Стертина (Чехия). -16D-

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