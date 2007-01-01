В Европарламенте пройдут дебаты по Азербайджану

В Европарламенте пройдут дебаты по Азербайджану2017 Февраль 03 ( Пятница ) 17:47:32
6 февраля в Европарламенте пройдут слушания по ситуации в Азербайджане.
Дебаты приурочены к предстоящему визиту главы Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель.
Как сказано в пресс-релизе предстоящего мероприятия, члены Европарламента намерены поднять вопросы нарушения прав человека , преследования гражданских активистов и журналистов в Азербайджане.
Также темой дискуссий станут законодательные ограничения, блокировавшие деятельность гражданского общества в Азербайджане.
Участники намерены поставить эти вопросы перед руководством ЕС, с которым будет встречаться Ильхам Алиев.
Докладчиками на обсуждениях (по скайпу) будут глава интернет-канала «Мейдан ТВ» Эмин Милли и журналистка –исследователь Хадиджа Исмайлова.
С докладами выступят также четверо членов Европарламента: Кати Пири (Голландия), Александр Ламбсдорф (Германия), Ульрике Лунарчик (Австрия) и Яромир Стертина (Чехия). -16D-