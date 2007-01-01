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Политика 2017
Член правления РЕАЛ Азер Гасымлы допрошен в генпрокуратуре

Член правления РЕАЛ Азер Гасымлы допрошен в генпрокуратуре

2017 Январь 29 ( Суббота )  01:09:45

  Член правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ)  Азер Гасымлы в субботу   в течение пяти часов был допрошен в Следственном управлении  по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщил Гасымлы Turan, его расспрашивали о посещении офиса РЕАЛ сотрудником посольства Ирана.

Гасымлы отметил, что встреча не было тайной, и сама организация распространила о ней сообщение и фото. С другой стороны, ранее офис РЕАЛ посещали послы и сотрудники посольств США, Великобритании, Германии, Нидерландов и др. и об этом сообщалось в СМИ.

Он расценил расследование прокуратуры как «незаконный шаг и исполнение политического заказа, преследующего цели давления на РЕАЛ и лидера организации Ильгара Мамедова, все еще  содержащегося в тюремном заключении вопреки решению Европейского суда по правам человека. «Интересно, что в сентябре меня также допрашивали в  этом же  управлении прокуратуры и обвиняли, что нас финансируют США», - рассказал Гасымлы.

По его словам, 30 января на допрос вызван также исполнительный секретарь ReAl Натиг Джафарли.

Напомним, что накануне прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата.

Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте.  -06D-

 

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