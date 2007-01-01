



Комитет ПАСЕ призвал создать орган разведки для расследовании фактов коррупции

2017 Январь 26 ( Четверг ) 17:30:07

Комитет ПАСЕ по институциональным вопросам принял в четверг заявление, в котором осуждаются факты коррупции среди депутатов и выражается твердое намерении расследовать все эти факты и дать им оценку.

"Обвинения в коррупции , выдвинутые против некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ, широко освещались недавно европейскими СМИ. Независимо от того, объективны эти обвинения или нет, такие утверждения подрывают имидж ПАСЕ и репутацию каждого из его членов.

Ряд парламентских делегаций выразили озабоченность ситуацией, призвав к быстрой и решительной реакции», - говорится в резолюции.

В ответ на запросы от нескольких национальных делегаций ПАСЕ, а также призывов международных НПО в области защиты прав человека и борьбы с коррупцией, Комитет намерен продемонстрировать нулевую терпимость в отношении всех форм коррупции и ужесточить правила поведения депутатов, чтобы предотвратить случаи нарушений кодекса поведения членами Ассамблеи.

«Комитет призывает Бюро Ассамблеи создать независимый орган внешней разведки с целью оценки работы Ассамблеи и пролить свет на скрытую практику коррупции, чтобы положить конец безнаказанности и восстановить доверие к ПАСЕ», - сказано в документе.

Напомним, что в канун сессии многие международные НПО и гражданское общество Азербайджана призывали депутатов дать оценку фактам подкупа ряда членов ПАСЕ со стороны делегации Азербайджана.-02D-