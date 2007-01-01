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Политика 2017
Комитет ПАСЕ призвал создать орган разведки для расследовании фактов коррупции

Комитет ПАСЕ призвал создать орган разведки для расследовании фактов коррупции

2017 Январь 26 ( Четверг )  17:30:07
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Комитет ПАСЕ по институциональным вопросам принял в четверг заявление, в котором осуждаются факты коррупции среди депутатов и выражается твердое намерении расследовать все эти факты и дать им оценку.

"Обвинения в коррупции , выдвинутые против некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ, широко освещались недавно  европейскими СМИ. Независимо от того, объективны эти обвинения или нет, такие утверждения подрывают имидж  ПАСЕ и репутацию каждого из его членов.

Ряд парламентских делегаций выразили озабоченность ситуацией,  призвав к быстрой и решительной реакции», - говорится в резолюции.

В ответ на запросы от нескольких национальных делегаций ПАСЕ, а также призывов международных НПО в области защиты прав человека и борьбы с коррупцией, Комитет намерен продемонстрировать нулевую терпимость в отношении  всех форм коррупции и ужесточить правила поведения депутатов, чтобы  предотвратить случаи  нарушений кодекса поведения  членами Ассамблеи.

«Комитет призывает Бюро Ассамблеи создать независимый орган внешней разведки с целью оценки работы Ассамблеи и пролить свет на скрытую практику  коррупции, чтобы  положить конец безнаказанности и восстановить доверие к ПАСЕ», - сказано в документе.

Напомним, что в канун сессии многие международные НПО и гражданское общество Азербайджана призывали депутатов дать оценку фактам подкупа ряда членов ПАСЕ со стороны делегации Азербайджана.-02D-

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