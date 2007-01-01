

Командующий ВМС Азербайджана отправлен в запас 2017 Январь 25 ( Среда ) 18:10:38

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Командующий Военно-морскими силами Азербайджана капитан 1 ранга 57-летний Хиджран Рустамзаде отправлен в запас в соответствии с Положением «О воинской службе», сообщает Минобороны. Рустамзаде отправлен в запас приказом министра обороны согласно пункту «б» статьи 156 (по возрасту) Положения «О воинской службе». Согласно Положению «О воинской службе», максимальный срок воинской службы для военнослужащих в звании полковника и соответствующему ему званий определен до 53 лет. Исполнение обязанностей командующего возложено на капитана 1 ранга Заура Гумбатова.—0—