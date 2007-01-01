По уровню коррупции Азербайджан на 123 месте среди 176 стран

По уровню коррупции Азербайджан на 123 месте среди 176 стран2017 Январь 25 ( Среда ) 10:57:47
Азербайджан с 30 баллами занял 123 место среди 176 стран в Индексе восприятия коррупции организации «Международная прозрачность».
По рейтингу 100 баллов - показатель наилучшей ситуации, 0 баллов – показатель высокого уровня коррупции, говорится в сообщении НПО «Прозрачность Азербайджан».
Авторы исследования отмечают, что в 2016 году Азербайджан устранил ряд препятствий для предпринимательской деятельности, включая проблемы, создающие почву для коррупции. Реформы в экономической сфере способствует продвиджению Азербайджана в индексе.
Однако есть потребность в расширении реформ в области демократического управления и верховенства закона. Среди достижения отмечаются услуги ASAN.
Однако ряд проблем все еще не рещены. Из-за отсутствия декларации о доходах, не исполняется требования закона о предоставлении должностными лицами сведений финансового характера.
Законопроект о конфликте интересов хотя и разработан, но не принят.
Негативно влияет на бизнес среду и не предоставление сведений об учредителях коммерческих юридичесикх лиц.
Есть потребность в повышении прозрачности в выделении и расходовании госсредств, долджен быть усилен общественный контроль в этом сфере, расширены полномочия Счетной палаты.
Необходимо упрощение грантового законодательства, устранения юридичесикх и брократических препон для деятельности гражданского общества.
Отметим, что у соседей Азербайджана ситуация с коррупция лучше, особенно в Грузии, которая заняла 44 место в рейтинге, а Армения – на 113-м. -03D06-