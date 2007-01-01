



Начинается восстановление освобожденного из-под оккупации села Джоджуг Мерджанлы

2017 Январь 24 ( Вторник ) 21:53:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение «О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района”.

Это село, расположенное на берегу реки Араз вдоль азербайджано-иранской границы было полностью освобождено от армянской оккупации в результате успешной контрнаступательной военной операции азербайджанской армии, проведенной в апреле минувшего года.

Глава государства распорядился выделить из предусмотренного в государственном бюджете АР на 2017 год Резервного фонда gрезидента страны 4 млн. манатов (2,1 млн. долларов) для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры. –06D--