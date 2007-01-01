AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Начинается восстановление освобожденного из-под оккупации села Джоджуг Мерджанлы

Начинается восстановление освобожденного из-под оккупации села Джоджуг Мерджанлы

2017 Январь 24 ( Вторник )  21:53:57
Azərbaycan

  Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение «О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района”.

Это село, расположенное на берегу реки Араз вдоль азербайджано-иранской границы  было полностью освобождено от армянской оккупации в результате успешной контрнаступательной военной операции азербайджанской армии, проведенной в апреле минувшего года.

Глава государства распорядился выделить из предусмотренного в государственном бюджете АР  на 2017 год Резервного фонда gрезидента страны 4 млн. манатов (2,1 млн. долларов)  для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры. –06D--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com