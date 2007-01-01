



И.Алиев: Статус Нагорного Карабаха возможен только в составе Азербайджана

2017 Январь 23 ( Вторник ) 22:01:24

Статус Нагорного Карабаха возможен только в рамках единого Азербайджанского государства, заявил в понедельник президент Ильхам Алиев на церемонии открытия военного городка н-ской войсковой части.

Он подчеркнул, что для урегулированию конфликта необходимо прежде всего восстановление территориальной целостности Азербайджана. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлено независимости.

«Что касается будущего статуса Нагорного Карабаха, то он (статус), возможен только в рамках единого Азербайджанского государства», - сказал Алиев.

Азербайджан, продолжил он, сложился как самодостаточное, независимое государство

Армения же, добавил Алиев, зависимое государство, не способное определить свою судьбу.

По словам Алиев, Азербайджан и впредь будет наращивать свой военный и экономический потенциал.

Он выразил уверенность, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. И эта убежденность Алиева основывается на «многих факторах» и «прежде всего сильной армии».

Предотвратив в апреле прошлого года вооруженную провокацию армян, азербайджанская армия нанесла врагу сокрушительные удары, далее подчеркнул Алиев.

В результате боевых действий освобождены часть Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов. «Тысячи гектаров земли освобождены от оккупации. На сегодняшний день десятки тысяч гектаров земли контролируются азербайджанской армией. На этих землях ведутся очистительные работы, и в ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся туда», - сказал Алиев.

Апрельские бои, на его взгляд, «являются нашей крупной военной победой».

Создаваемые Арменией мифы о якобы непобедимости ее армии развеяны. «Хотя Армения не желает признавать свое горькое поражение, она вынуждена сделать это. Именно после апрельских боев многие высокопоставленные военнослужащие во главе с министром обороны Армении были отстранены от занимаемых должностей. Это стало результатом апрельских боев», - отметил президент Азербайджана.—06D--