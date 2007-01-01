



Политэмигранты призвали ПАСЕ расследовать факты коррупции

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 19:02:00

Утром в понедельник перед зданием Совета Европы состоялся пикет с требованием расследовать факты коррупции в ПАСЕ и освободить политзаключенных в Азербайджане.

В акции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров (ИСБР), приняли участие группа азербайджанских политэмигрантов проживающих в Европе.

Как сообщил Turan участник акции, соучредитель ИСБР Эмин Гусейнов, помимо пикета активисты распространили в ПАСЕ 300 экземпляров обращения 58 представителей гражданского общества.

В обращении содержится призыв расследовать факты коррупции, выявленные Миланской прокуратурой в отношении бывшего вице-президента Ассамблеи Луки Волонте, а также отраженных в докладе «Инициативы Европейской стабильности».

Речь идет о подкупе некоторыми членами делегации Азербайджана депутатов ПАСЕ с целью принятия решений в пользу властей Азербайджана.

Гусейнов сказал, что только один из 58 подписантов отказался от своей подписи и то, под давлением. Обращение активистов будет рассматриваться в политических группах ассамблеи. –06B-