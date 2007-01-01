



Эльхан Сулейманов и Муслим Мамедов не поехали в ПАСЕ

2017 Январь 21 ( Суббота ) 12:47:18

В понедельник в Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января. Как сообщила пресс-служба Совета Европы, в повестке сессии вопросы функционирования институтов демократии в Турции и Украине, сирийский кризис, нападение на журналистов, онлайн-медиа и свобода СМИ в Европе.

На сессии запланированы также выступления президента Кипра Никоса Анастасиадиса, президент Румынии Йоханниса Клауса, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хан.

Перед депутатами выступит также генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд,

Участники сессии также обсудят ситуацию в Ливане в контексте вызовов для региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в Газе.

Для участия на сессии в Страсбург отбыла делегация парламента Азербайджана.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Милли меджлиса в состав делегации, возглавляемой председателем комитета по международным отношениям также

Рафаэль Гусейнов, Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Вюсал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

Примечательно, что в составе делегации нет Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова – фигурантов скандала, связанного с расследованием итальянской прокуратурой фактов подкупа депутатов ПАСЕ, и в частности Луки Волонте. Кроме того, НПО «Европейская инициатива стабильности» выступила с докладом «Икорная дипломатия-2», проливающим свет на факты коррупции в ПАСЕ.

Около 60 активистов гражданского общества обратились к сессии ПАСЕ с призывом исключить Сулейманова и Мамедова из ассамблеи, а голос азербайджанской делегации приостановить до завершения расследования.

В то же время, от имени 96 провластных НПО в Страсбург отправлена письмо в защите азербайджанского правительства. –06D--