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Политика 2017
Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

2017 Январь 20 ( Пятница )  15:50:13
English Azərbaycan

Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память павших во время событий Кровавого Января, сообщает сайт главы государства.

Президент возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Вместе ним  почтить память щехидов  также официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.—0--

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