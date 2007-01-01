



Ответственность за кровопролитие в Баку на Горбачеве - Прокуратура Азербайджана

2017 Январь 20 ( Пятница ) 13:41:29

Ответственность за кровопролитие в Баку в январе 1990 года несет Советское руководство и лично бывший лидер СССР Михаил Горбачев, считает Прокуратура Азербайджана.

Как заявил сегодня первый заместитель генпрокурора Азербайджана Рустам Усубов, Горбачев, «грубо нарушив 119 пункт Конституции России и 71 пункт Конституции Азербайджана, дал незаконный указ об объявлении в Баку чрезвычайного положения и вводе в город армии».

По словам Рустама Усубова, подрыв энергетического блока Азербайджанского телевидения был организован тогдашним председателем Комитета государственной безопасности Азербайджана Вагифом Гусейновым и приехавшими из Москвы представителями, считает он.

Сначала дело вела Союзная прокуратура и это было ошибкой тогдашнего руководства республики. Прокуратура Азербайджана начала вести это дело очень поздно – 14 февраля 1992 года.

Спустя два года было очень сложно вести следствие, определенные доказательства были устранены. Следственные мероприятия проводились и здесь, и в Москве. Были допрошены высокопоставленные лица ЦК КПСС, которые в январе 1990 года были командированы в Баку. Однако Горбачева и Бакатина допросить не удалось.

Гиренко, Бобков, Михайлов, Язов были допрошены, Горбачев же уклонился от следствия.

При этом в 1992 году российская прокуратура не предоставила Азербайджану материалы 68-томного уголовного дела о январских. До сегодняшнего дня прокуратура Азербайджана требует это уголовное дело, однако не может получить материалы, сказал Усубов журналистам. –06D—