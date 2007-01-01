

Для вывода страны из кризиса нужна смена власти – «Мусават» 2017 Январь 15 ( Понедельник ) 16:09:43

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Азербайджан можно вывести из катастрофического положения, если власть будет сформирована народом. Таков был лейтмотив выступлений на состоявшемся 14 января республиканском совещании оппозиционной партии «Мусават». «Мы убеждены, что существуют пути вывода страны из катастрофического положения, до которого Азербайджан довела власть Ильхама Алиева и люди с большевистским сознанием в его команде. Ильхам Алиев думает как выйти из положения. Однако, он думает не о том, как с честью выйти из положения, а том как вывести себя из этой ситуации живым, здоровым. Но он не может найти путей», - заявил экс-глава «Мусават», руководитель Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар. Он напомнил, что еще год назад возглавляемый им центр предложил дорожную карту мер «От кризиса к возможностям», в которой были отражены пути вывода страны из глубокого социально-экономического кризиса. Для реализации этих мер предполагалось также «передача власти народу», сказал Гамбар. “Однако власть не учла эти предложения. В результате кризис еще более углубился. Теперь уже изменение ситуации возлагается на «Мусават», демократический лагерь, само общество. От лжи этого режима, его никчемности, служения его лишь одной семье уже устали не только азербайджанский народ, но и международное сообщество. Однако смену власти должно осуществить не международное сообщества, а сам народ», - сказал Гамбар. О необходимости смены власти заявил и зампред «Мусават» Эльман Фаттах. «Прошедшие два года кризиса показали, что правительство не намерено, да и не способно принимать реальных шагов по его преодолению», - сказал он. По его мнению, слепо, предпринимаемые некомпетентные шаги власти еще более усугубили кризис. У правительства нет иного выхода, как покинуть власть, заявил Фатттах. Глава «Мусават» Ариф Гаджилы также подверг резкой критике политику власти. Он осудил власти за преследование верующих, и в частности арестованных по Нардаранским событиям. «Талех Багирзаде (лидер движения «Мусульманское единство») и другие (имеются в виду арестованных по Нардаранским событиям) арестованы за критику власти, из-за того, что не смирились политикой режима. В Азербайджане действительно есть радикально настроенные верующие, политики, общественные деятели и высокопоставленные лица, защищающие интересы России и Ирана. Но их не арестовывают, потому что они не критикуют режим. Власть закрывает даже глаза на награждение их орденами и медалями иностранных государств», - сказал Гаджилы. Он призвал к изменению политической ситуации в стране. “В Азербайджане ни у кого, включая Ильхама Алиева нет свободы и покоя. Вот такой режим они создали. Правительство думает лишь о том, как защитить свою властью. В этом контексте их основной концепцией является репрессии против критиков власти. Мы должны поменять эту ситуацию», - заявил Гаджилы. –06D--