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Политика 2017 Погиб азербайджанский военнослужащий 2017 Январь 15 ( Понедельник ) 13:19:33

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В результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня погиб азербйджанский военнослужащий, сообщило в воскресенье Минобороны Азербайджана. «В результате обстрела армянской стороной в Нагорном Карабахе позиций ВС Азербайджана погиб военнослужащий Фикрет Баширов», - говорится в сообщении Минобороны. Приказом министра обороны Закира Гасанова военнослужащий Баширов посмертно награжден медалью «За отличия в военной службе» третьей степени.-06D--- КОММЕНТАРИИ











