



Правительство готовится к «Году исламской солидарности»

2017 Январь 14 ( Суббота ) 14:04:46

В субботу вице-премьер Али Ахмедов провел совещание в связи с объявлением 2017 года «Годом исламской солидарности».

Как сказано в официальном сообщении, Ахмедов отметил, что Баку придает большое значение солидарности исламского мира.

По его словам, Ильхам Алиев предлагает мусульманским странам объединиться не только вокруг религии, «выступать с единых позиций» в политических вопросах.

По его словам, исламская солидарность -мощный фактор для решения проблем исламских стран.

В ходе совещания было отмечено, что в рамках Года исламской солидарности по стране будут организованы научные конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы, выставки, изданы книги, почтовые марки и др. Эти меры будут широко освещаться в местных СМИ и за рубежом.

Составной часть мероприятий станут проводимые в этом году в Баку IV Исламские игры солидарности. -02D-