



HRW призвал МФО не помогать Азербайджану из-за репрессий

2017 Январь 13 ( Пятница ) 00:07:47

Авторитетная правозащитная структура Human Rights Watch призвала международные финансовые организации (МФО) не оказывать финансовую помощь правительству Азербайджана из-за репрессий против критиков властей.

Этот призыв содержится в годовом докладе Human Rights Watch о положении дел с правами человека в мире.

Доклад World Report-2017, который составляет 687 страниц, обнародован 12 января. HRW рассматривает практики в области прав человека в более чем 90 странах.

В части касающемся Азербайджана отмечается, что правительство в 2016 году, арестовав ряд активистов и применяя законы, препятствующие работе независимых организаций, продолжало давление на оппозицию.

Несмотря на то, что в прошлом году власти освободили 17 арестованных по политическим мотивам правозащитников, журналистов и активистов, в тюрьмах все еще остаются 24 человека, преследуемых за критику правительства,.

Ограничительные законы препятствуют свободной деятельности независимых групп.

«Репрессии правительства угрожают выживанию независимой активности в Азербайджане", - приводятся в отчете слова Георгия Гогия, директор по Южному Кавказу HRW.

Среди тех, кто остается за решеткой - Ильгар Мамедов, лидер демократического оппозиционного движения «Республиканская альтернатива» (ReAl). Несмотря на решение Европейского суда по правам человека по его делу оппозиционер все еще остаются в тюремном заключении.

Только в августе, власти по ложным, политически мотивированным обвинениям арестовали восемь активистов. Четверо из них были освобождены после административных арестов.

С некоторых освобожденных активистов не снята судимость, и они не могут выезжать из страны.

Принятые в 2014-2015 гг. ограничительные и карательные правовые акты практические сделали невозможным деятельность независимых групп и получение ими финансирования.

Многие из них либо приостановили свою работу, либо работают в изгнании.

Ряд международных партнеров Азербайджана хотя и открыто осудили эти факты давления на независимые группы, однако каких-либо санкций не предприняли. ЕС дал зеленый свет переговорам по новому всеобъемлющему соглашению о партнерстве, не выдвинув в качестве предусловия каких-либо ориентиров в области прав человека.

Исключением стала международная организация «Инициатива прозрачности добывающих отраслей» (ИПДО). Она отказалась восстановить статус полноправного членства Азербайджана в этой структуре, потому что правительство не добилось удовлетворительного прогресса в обеспечении свободной деятельности независимых групп. ИПДО дал правительству четыре месяца, чтобы реформировать свои чрезмерно жесткие законы о неправительственных организациях и их финансировании.

«Международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития должны воздерживаться от финансирования проектов в добывающих отраслях, пока правительство не осуществит реформы, намеченные ИПДО. Они также не должны оказывать прямую бюджетную поддержку правительству, пока власти не позволяют независимым группам и отдельным лицам реально участвовать в разработке программы развития страны и свободно обмениваться мнениями о государственных делах», - говорится в отчете Human Rights Watch.—06D--