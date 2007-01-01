



Т.Ягланд призвал Армению вернуть тело азербайджанского военнослужащего

2017 Январь 11 ( Среда ) 23:28:24

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд в среду призвал Армению к немедленному возвращению азербайджанской стороне тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего во время инцидента на границе двух стран 29 декабря.

«Совет Европы хотя и не принимает непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но последовательно поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении Ягланда, распространенном пресс-службой Совета Европы.

Он выразил обеспокоенность по поводу «гуманитарных аспектов» конфликта.

«Нас беспокоят гуманитарные аспекты конфликта. Я знаю, что 29 декабря нарушение режима прекращения огня стало причиной человеческих жертв, и о том, что армянские вооруженные силы продолжают удерживать тело убитого азербайджанского военного», - далее говорится в заявлении Ягланда.

Отметим необходимость соблюдения сторонами режима прекращения огня, генсек СЕ присоединился к призву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возвратить незамедлительно тело азербайджанского военнослужащего в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече на высшем уровне в 2010 году.

Ранее, МККК заявил о готовности выступить посредником в передаче тела солдата.

Однако Армения продолжает игнорировать призывы международного сообщества по выдаче тела азербайджанского военнослужащего.—06D--