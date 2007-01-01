



Ильхам Алиев не верит местным экспертам

2017 Январь 11 ( Среда ) 12:29:25

Есть различные НПО, финансируемые из-за рубежа, которые ставят цель очернить власти Азербайджана. Они годами проводят антиазербайджанские кампании, но на них и их рейтинги не стоит обращать внимания. Об этом заявил Ильхам Алиев, Выступая накануне на заседании Кабмина по итогам 2016 года.

Далее он раскритиковал местных экономистов, которые также дают негативные оценки состоянию экономики и политике правительства Азербайджана. «Не стоит обращать на все это внимание», философски сказал Алиев, не объясним в чем именно ошибаются экономисты и НПО.

Алиев попытался убедить общественность, что социальная политика властей является одним из приоритетов власти. «В 2016 году были предприняты очень важные шаги, связанные с социальной справедливостью, в частности, в связи с коммунальными тарифами», - сказал он о двукратном повышении цен на газ и электричество.

«Считаю, что мы можем гордиться успехами, достигнутыми в 2016 году в решении социальных вопросов. Наши доходы снижаются, а зарплаты людей растут», - продолжил он.

В качестве показателя экономического роста он назвал развитие туризма, строительство гостиниц и рост иностранных туристов.

Касаясь карабахского урегулирования, Алиев повторил известную позицию Баку о том, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. «Мы никогда не позволим создать на своих землях второе надуманное армянское государство».

Говоря об апрельских боях, Алиев назвал это славной исторической победой азербайджанской армии. 2016 год был очень важным с точки зрения урегулирования конфликта, так как противоположная сторона – Армения пребывала в панике, просила посредников содействовать скорейшему завершению боев и выразила готовность вернуться к процессу переговоров.

Далее он рассказал об успешном выступлении спортсменов на Олимпиаде в Рио.

В 2016 году наши спортсмены также порадовали нас большой победой. На Олимпийских играх в Рио и сентябрьском референдуме, где народ оказал «большую поддержку нашей политике».

« Международные организации, в частности, Совет Европы, очень позитивно оценили проведение референдума, подтвердив это впоследствии своим решением в Страсбурге», - сказал Алиев.

Далее он расхвалил свою политику мультикультурализма на фоне роста расизма в Европе и нарушения прав мигрантов и исламофобии.

В своей пространной речи Алиев, однако ни слова не сказал о двух девальвациях маната, гибели десятков нефтяников в результате аварий на морских платформах , об огромных финансовых потерях граждан, в результате закрытия банков и др, вопросах, вызывающих серьезное беспокойство населения. -02D-