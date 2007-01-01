AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Гражданское общество призвало ПАСЕ заморозить голос делегации Азербайджана

Гражданское общество призвало ПАСЕ заморозить голос делегации Азербайджана

2017 Январь 10 ( Вторник )  18:00:04
English Azərbaycan

Группа активистов гражданского общества приняла коллективное обращение к членам ПАСЕ в канун зимней сессии ассамблеи.

Они призывали Ассамблею расследовать факты политической коррупции в ПАСЕ,  о которых стало известно после начала уголовного дела в Италии против бывшего вице-президента ассамблеи Луки Волонте и обнародования  "Европейской инициативой стабильности" (European Stability Initiative – ESI) доклада  «Икорная дипломатия -2».

В обращении напоминается, что  Миланская прокуратура обвинила Волонте в получении взяток на общую сумму в 2,39 млн. евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.

Авторы петиции призывают ПАСЕ немедленно исключить из ассамблеи этих депутатов и проведения в их отношении  расследования.

Наряду с этим, содержится призыв полностью приостановить право голоса азербайджанской делегации. 

Авторы обращения считают, что результаты голосования в ПАСЕ на январской сессии 2013 г. по докладу о политзаключенных в Азербайджане Кристофа Штрассера, который был провален, не могут считаться легитимными.  Ибо, как стало ясно из доклада «Икорная дипломатия-2», подкуп депутатов осуществлялся именно с целью не допустить принятия доклада Штрассера.

Летом в 2014 года комитет ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам принял решение о подготовке доклада: «Председательство Азербайджана в Совете Европы: какие меры приняты в области уважения прав человека?» и был назначен докладчик по этому вопросу. Однако с тех пор никакой работы в этом направлении не проводилось.

Более того, ни этот докладчик, ни Мониторинговый комитет до сих пор никак не отреагировали на арест и бесчеловечное обращение с активистами Гиясом Ибрагимовым и Байрамом Мамедовым, хотя  ЕС выразил беспокойство сообщениями о пытках этих  активистов.

В обращении также напоминается о содержании в заключении лидера движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, несмотря на решение Страсбурского суда о незаконности его ареста и необходимости  освобождения.

Содержится также призыв назначить нового докладчика по Азербайджану из числа опытных и вызывающих доверие депутатов ПАСЕ.

Петицию подписали более 30 активистов.

Сбор подписей активистов гражданского общества провел Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР). В свою очередь, находящийся в политэмиграции соучредитель ИСБР  Эмин Гусейнов сообщил Turan,  что в рамках зимней сессии ПАСЕ 23-27 января состоятся «параллельные» обсуждения на темы фактов коррупции в ассамблеи и нарушения прав человека Азербайджана с участием европейских депутатов, а также международных экспертов.—06D—

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com