



МГ ОБСЕ призвала Баку и Ереван воздержаться от насилия

2017 Январь 10 ( Вторник ) 15:12:26

«Мы призываем стороны прекратить взаимные обвинения и предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации», - говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с инцидентом 29 декабря на армяно-азербайджанской границе, когда обе стороны понесли потери в живой силе.

«Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года, которое привело к жертвам, - говорится в заявлении послов Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США): - Вооруженные силы Армении все еще держат у себя тело азербайджанского военнослужащего, убитого в ходе боев».

«Нарушения режима прекращения огня неприемлемы и противоречат обязательствам сторон, несущих полную ответственность за то, чтобы не применять силу. Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго следовать договоренностям, достигнутым в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая обязательство по установлению механизмов ОБСЕ по расследованию в кратчайшие сроки. Сопредседатели также призывают вернуть, без задержек, тело погибшего в соответствии с соглашением в Астрахани в 2010 году.

Мы призываем стороны прекратить взаимные обвинения и предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации», - говорится в заявлении. Сопредседатели выражают соболезнования семьям погибших армянских и азербайджанских солдат, «чьи надежды на Новый год были омрачены горем бессмысленных потерь». -02D-