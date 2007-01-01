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Политика 2017
“Мусават” требует освободить Мехмана Гусейнова

“Мусават” требует освободить Мехмана Гусейнова

2017 Январь 10 ( Вторник )  14:59:47
English Azərbaycan

Партия «Мусават»  осудила  арест известного блогера Мехмана Гусейнова, потребовав от властей его незамедлительного освобождения  и наказания  полицейских, осуществивших незаконное задержание. 

В заявлении партии говорится, что  Мехман Гусейнов  был похищен людьми в штатском вечером 9 января. Лишь  в 12.00 часов 10 января стало известно о его приводе в Насиминский районный суд. Перед этим были грубо нарушены его права, к нему не  допустили адвоката Эльчина  Садыгова.

«Мусават» считает, что арест Гусейнова связан с его коррупционными разоблачениями чиновников, видеосюжеты о которых отслеживают сотни тысяч граждан  в социальных сетях.

Одна из ведущих оппозиционных партий расценивает  арест блогера по надуманному обвинению о неподчинении полиции, как акт репрессии против свободы выражений. -0-

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