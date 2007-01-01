AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Программа визита докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

Программа визита докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

2017 Январь 10 ( Вторник )  13:04:02
English Azərbaycan

 Обнародована программа визита в Азербайджан докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ  - австрийского  парламентария Стефана  Шеннака  (Stefan Schennach) и румынского депутата Цезара Флорина Преды (Cezar Florin Preda).

Ранее ПАСЕ сообщила, что они посетят Азербайджан  12-14 января для оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом  Европы.

Как сообщила сегодня пресс-служба ПАСЕ,  планируются встречи докладчиков со спикером парламента,  министрами юстиции и внутренних дел, главой администрации президента, председателем Верховного Суда , генеральным  прокурором , председателем  коллегии адвокатов, а также членами парламента, включая азербайджанскую  делегацию в ПАСЕ.

Представители ассамблеи должны также встретиться и с президентом Азербайджана, после подтверждения азербайджанской стороны.

Кроме того, они планируют  встретиться с представителями гражданского общества и внепарламентских оппозиционных партий.

Азербайджан является одним из девяти государств-членов СЕ, которые все еще остаются под мониторингом Ассамблеи. Эта процедура включает в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и периодические дебаты о прогрессе в выполнении страной своих обязательств перед Советом Европы.

Визит докладчиков в Баку осуществляется на фоне обнародования международным НПО "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative – ESI)  доклада «Икорная дипломатия-2», в котором приводятся факты подкупа некоторыми членами делегации Азербайджана в ПАСЕ членов ассамблеи. Официальный Баку так и не прокомментировал эти обвинения.  –06D—

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com