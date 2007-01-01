



Главное сохранить валютные резервы – И. Алиев (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 10 ( Вторник ) 15:47:40

Основной задачей 2016 года было сохранение валютных запасов и эта цель была достигнута, об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

По его словам, все задачи прошлого года выполнены, «найден путь выхода из кризисной ситуации, создавшейся из-за падения цен на нефть».

Алиев сказал, что Азербайджан в 2016 году продолжил уверенное развитие, но тут же признал, что из-за падения цены нефти в 3-4 раза, сократилось ВВП Азербайджана.

Он считает, что 2016 год останется в истории, как год глубоких экономических реформ, принятые решения будут воздействовать на развитие ненефтяного сектора.

По словам Алиева, в 2016 году в Азербайджан было вложено 8 млрд. долларов иностранных и 3,7 млрд. долларов внутренних инвестиций.

В прошлом году рост зарплат составил 7%, а пенсий - 8%, рост числа туристов - 11%.

В завершения выступления Алиев объявил 2017 год «Годом исламской солидарности».

Напомним, что сокращение ВВП страны в 2016 году составило около 3%, а инфляция - 12%. –71D-

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2017 Январь 10 (Вторник) 12:29:21

Во вторник 10 января под председательством Ильхама Алиева состоялось расширенное заседание Кабинета министров по социально-экономическим итогам 2016 года.

Согласно официальному сообщению, на заседании выступили госсоветник по вопросам мультикультурализма и межнациональным отношениям Кямал Абдуллаев, глава Службы миграции Фирудин Набиев, глава службы ASAN Иман Керимов.

Ильхам Алиев выступил со вступительным словом и подвел итоги заседания.

Подробности с заседания будет обнародовано позже. -02D-