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Политика 2017
Ильхам Алиев выразил соболезнование по случаю смерти Рафсанджани

Ильхам Алиев выразил соболезнование по случаю смерти Рафсанджани

2017 Январь 09 ( Понедельник )  17:41:06
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Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму верховному лидеру Ирана Али Хаменеи по случаю кончины экс-президента страны Хашеми Рафсанджани.

«Крайне опечален известием о кончине  выдающегося государственного и общественно-политического деятеля аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани», - сказано в телеграмме.

 Рафсанджани внес большой вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. Светлая память о нем будет жить вечно.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Ирана», - сказано в послании Ильхама Алиева. -02D-

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