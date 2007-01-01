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Политика 2017
Утвержден план мероприятий, посвященный 27-й годовщине 20 января

Утвержден план мероприятий, посвященный 27-й годовщине 20 января

2017 Январь 07 ( Суббота )  11:23:12
English Azərbaycan

Глава администрации президента страны Рамиз Мехтиев  утвердил  План мероприятий, касающихся 27-й годовщины январской трагедии.

В частности, предполагается проведение по всей стране конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 января, показ  спектаклей, художественных и документальных фильмов, освещение этих мероприятий в СМИ.

Во всех учебных заведениях страны пройдет специальный урок, посвященный трагедии, а основные религиозные конфессии страны проведут религиозные церемонии памяти жертв трагедии.

 Согласно многолетней традиции, 20 января 2017 года будет организовано посещение жителями страны Аллеи шехидов.

В этот день в 12 часов  минутой молчания будет почтена память шехидов на территории всей страны, поданы звуковые сигналы морскими судами, автомобилями и поездами, приспущены государственные флаги.

Отметим, что впервые за все время проведения траурных мероприятий, подобный план утвержден не главой государства, а главной его администрации.-02D-

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