



Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Баку

2017 Январь 06 ( Пятница ) 15:27:38

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ - австрийский парламентарий Стефан Шеннак (Stefan Schennach) и румынский депутат Цезар Флорин Преда (Cezar Florin Preda) 12-14 января совершат визит в Азербайджан для оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Визит докладчиков осуществляется на фоне обнародования международным НПО "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative – ESI) доклада «Икорная дипломатия-2», в котором приводятся факты подкупа некоторыми членами делегации Азербайджана в ПАСЕ членов ассамблеи.

Официальный Баку так и не прокомментировал эти обвинения.–06D--