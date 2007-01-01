



За последние 14 лет Азербайджан потерял 1044 военнослужащих

2017 Январь 04 ( Вторник ) 10:24:23

В 2003-2016 гг. Вооруженные силы Азербайджана потеряли, по меньшей мере, 1044 военнослужащих. Из них 365 погибли от армянской пули, или в результате разрыва мин и снарядов. 679 потерь произошли не боевых условиях. Эти статистические данные приводит Институт военных исследований «Хазар» («Каспий»), основываясь на результатах мониторинга сообщений официальных структур, СМИ и социальных сетей в Интернете.

В указанный период были ранены или получили телесные повреждения свыше 800 военнослужащих.

По приблизительным данным, с мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение с Арменией о прекращении огня, общие потери сектора обороны и безопасности Азербайджана составили свыше 4 тыс. человек.

Института военных исследований «Хазар» («Каспий») функционирует в Германии. Он был создан в 2014 г. азербайджанским экспертом Джасуром Сумеринли.—06D—