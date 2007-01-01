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Политика 2017
Ричард Хогланд - новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США

Ричард Хогланд - новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США

2017 Январь 03 ( Среда )  22:24:26
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Вашингтон надеется, что  недавно назначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд использует свой богатый дипломатический опыт переговорщика для  поиска прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом вашингтонскому корреспонденту Turan заявил представитель Госдепартамента США, комментируя название Хогланда.

Ранее посольства США в Армении и Азербайджане объявили о назначении Ричарда Хогланда
Временным сопредседателем Минской группы, вместо  Джеймса Уорлика, ушедшего в отставку 31 декабря.

Хогланд имеет  более 30 лет дипломатического опыта и  недавно  возглавлял военную группу, координировавшую усилия США и России по прекращению военных действий в Сирии, а до этого был зампомощником Госсекретаря США.

В июле 2015 года Хоугланд посетил Баку для обсуждения инициатив в области регионального сотрудничества, в том числе проект нового «Шелкового пути».

Ряд американских аналитиков в беседе с корреспондентом Turan  выразили озабоченность по поводу возможных проблем, с которыми столкнется новый переговорщик. Главная проблема, по их мнению,  убедить  администрацию США активнее участвовать в урегулировании  армяно-азербайджанского конфликта, что «весьма сомнительно».

Примечательно, что в  2007 году Хогланд был предложен администрацией резидента Джорджа Буша в качестве кандидата на пост посла США в Армении, однако  был заблокирован в Сенате, так как отказался  публично назвать события  1915  в Османской Турции,  "геноцидом ". -25В-

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