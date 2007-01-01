



Ричард Хогланд - новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США

2017 Январь 03 ( Среда ) 22:24:26

Вашингтон надеется, что недавно назначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд использует свой богатый дипломатический опыт переговорщика для поиска прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом вашингтонскому корреспонденту Turan заявил представитель Госдепартамента США, комментируя название Хогланда.

Ранее посольства США в Армении и Азербайджане объявили о назначении Ричарда Хогланда

Временным сопредседателем Минской группы, вместо Джеймса Уорлика, ушедшего в отставку 31 декабря.

Хогланд имеет более 30 лет дипломатического опыта и недавно возглавлял военную группу, координировавшую усилия США и России по прекращению военных действий в Сирии, а до этого был зампомощником Госсекретаря США.

В июле 2015 года Хоугланд посетил Баку для обсуждения инициатив в области регионального сотрудничества, в том числе проект нового «Шелкового пути».

Ряд американских аналитиков в беседе с корреспондентом Turan выразили озабоченность по поводу возможных проблем, с которыми столкнется новый переговорщик. Главная проблема, по их мнению, убедить администрацию США активнее участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, что «весьма сомнительно».

Примечательно, что в 2007 году Хогланд был предложен администрацией резидента Джорджа Буша в качестве кандидата на пост посла США в Армении, однако был заблокирован в Сенате, так как отказался публично назвать события 1915 в Османской Турции, "геноцидом ". -25В-