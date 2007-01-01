



Потери вооруженных сил Азербайджана в 2016 г. составили 147 человек, Армении – 165.

2017 Январь 03 ( Вторник ) 11:47:10

Потери вооруженных сил Азербайджана в 2016 г. составили 147 человек, Армении – 165. Об этом говорится в поступившем Turan отчете Института военных исследований «Хазар» («Каспий»).

В целом, согласно проведенному мониторингу указанного исследовательского центра на основе сообщений и СМИ, потери секторов обороны и безопасности трех стран Южного Кавказа составили 318 военнослужащих.

Из них 221 погибли в результате нарушения прекращения огня, 97 умерли в не боевых условиях.

Основная часть боевых потерь пришлась на обострение ситуации в зоне Карабахского конфликта 2-5 апреля.

По официальным данным потери азербайджанской стороны составили 92 человека, Армении – 77. Однако, как отмечается в отчете, есть вероятность того, что потерь с обеих сторон было больше и министерства обороны Азербайджана и Армении заявляли о том, что у противника больше потерь.

В минувшем году потери Азербайджана составили 147 военнослужащих, в том числе 109 во время военных действий, 38 – не боевых условиях.

Среди не боевых потерь 4 военнослужащих попали в автомобильные аварии, 10 совершили самоубийства, 5 скончались от болезней, 3 умерли в результате действий, совершенных по не осторожности, 4 ушли из жизни по неизвестным причинам.

84 человека были солдатами, 18 – военнослужащими сверхсрочной службы, 12 – прапорщиками, 33 – офицерами.

Сообщается также о 60 раненых или получивших телесные повреждения.

Из них 50 получили ранения от армянской пули, 5 - подорвались на минах, двое в автоавариях, 1 - пострадал от разрыва гранаты на учениях. Один был избит полицией, еще один был госпитализирован.

Есть вероятность того, что раненых в ходе боев 2-5 апреля было больше. Однако какой-либо официальной статистики нет об этом.

В прошлом году, по меньшей мере, в ходе апреля погибли 18 мирных граждан, 26 ранены.

Потери Армении составили 165 военнослужащих, в том числе 112 во время военных действий, 53 – не боевых условиях.

Среди не боевых потерь 13 человек погибли в автоавариях, 12 совершили самоубийства, 22 убиты сослуживцами, 4 – умерли в результате несчастных случаев, (ударило током и о неизвестным причинам), 2 – скончались от болезней.

ВС Армении потеряли 27 офицеров, 31 солдат-контрактников, 107 военнослужащих срочной службы.

Все погибшие и умершие служили в Минобороны Армении, в том числе соединениях на оккупированных территориях Азербайджана.

122 инцидентов произошли в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и прилежащих районах Азербайджана, 43 – на территории Армении.

В обзорный период были ранены 173 армянских военнослужащих. 15 военных пострадали в автоавариях, 7 – результате несчастных случаев, 151 – ранены на линии фронта.

В 2016 г. около 20 армянских добровольцев погибли на линии фронта, еще 15 – ранены.

В Грузии потери ВС составили 6 человек.

Один из них умер от вируса H1N1, 3 умерли в результате несчастных случаев, 2 погибли в автоавариях.

Один из умерших был офицером в звании майора, остальные солдаты.

Все военнослужащие Минобороны.

Институт «Хазар» не исключает, что реальная статистика потерь Грузии может быть и иной. Институт продолжает расследования в данном направлении.

Института военных исследований «Хазар» («Каспий») функционирует в Германии. Он был создан в 2014 г. азербайджанским экспертом Джасуром Сумеринли. –06D--