



Новый взрыв на газопроводе в Сангачале

2017 Январь 02 ( Понедельник ) 11:41:00

2 января рано утром на магистральном газопроводе близ поселка Сангачал произошел новый взрыв.

Как сообщает МЧС, взрыв произошел на том же месте, что и 27 декабря - в 43 километрах от Баку, вблизи компрессорной станции.

После взрыва на 1000 мм газопроводе, возник пожар.

Силы МЧС в настоящее время борются с огнем. После взрыва прекращена подача газа на ряд объектов.

О причине очередного взрыва газопровода и пострадавших ничего не сообщается. -0-