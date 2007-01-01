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Политика 2017
Новый взрыв на газопроводе в Сангачале

Новый взрыв на газопроводе в Сангачале

2017 Январь 02 ( Понедельник )  11:41:00
Azərbaycan

2 января рано утром на магистральном газопроводе близ поселка Сангачал произошел новый взрыв.

Как сообщает МЧС, взрыв произошел на том же месте, что и 27 декабря - в 43 километрах от Баку, вблизи компрессорной станции.

 После взрыва на 1000 мм  газопроводе, возник пожар. 

Силы МЧС в настоящее время борются с огнем. После взрыва прекращена подача газа на ряд объектов.

О причине очередного взрыва газопровода и пострадавших ничего не сообщается. -0-

 

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