



Путь выхода из кризиса в возвращении власти народу – Иса Гамбар

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 15:51:54

Глава Центра Национальной стратегической мысли Иса Гамбар расценил развернутую против него кампания в официальных СМИ, как беспокойство властей нарастающим недовольством населения положением в стране.

Об этом заявил агентству Turan, комментируя вчерашнюю акцию проправительственных групп перед офисом партии «Мусават».

«В стране социально-экономический кризис. Мы неоднократно прогнозировали, что перерастание социального кризиса в политический – дело времени. Сейчас этот процесс продолжается , поэтому власти обеспокоены активизацией общества и демократического лагеря.

Власть также обеспокоена мобилизацией партии «Мусават», это особенно проявилось после общереспубликанского совещания партии «Мусават» , большим количеством людей на нем и высоким эмоциональным подъемом.

Беспокойство власти усилили также многолюдные акции оппозиции 31 января в поселке Новханы в день рождения Мамед Эмина Расулзаде.

«Видимо наши выступления 31 января в Новханы вынудили власти перешагнуть лимит терпимости, и они ответили в присущем им стиле», - сказал Гамбар.

По его словам, «Мусават», будучи представителем демократического лагеря, призывает к улучшению отношений власти с народом, к мирным реформам. «Но они не готовы к диалогу», - сказал он.

Выходки пикетчиков перед штаб-квартирой «Мусават» показывают сущность власти, ее уровень, сказал Гамбар.

Прогнозируя развитие событий в стране, Гамбар сказал, что считает нереальным осознание властями ошибочности и пагубности ее политики и необхощдимость начала реальных реформ.

Второй сценарий предполагает рост социальной напряженности, перерастание ее в политическую плоскость. При этом, станет неизбежной активизация общества, консолидация демсил и единение с народом. «Будет политическая напряженность, и я убежден, что это приведет к реализации воли народа» , - сказал Гамбар.

Гамбар отметил, что Центр национальной стратегической мысли уже предлагал «Дорожную карту» вывода страны из кризиса. Этот путь заключается в постепенном возвращении власти народу. Правительство должно задуматься, ибо в этом ее спасение, считает Иса Гамбар. -03D06-